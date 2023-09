Mein Name ist Dr. Peter Reich und ich verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Anleger, Investor und Verwalter eines Family Offices. Auf diesem Wege möchte ich aufzeigen, wie man mit meiner Anlageidee des Value-Surfing an der Börse erfolgreich investieren kann. Auf meiner Website www.valuesurfing.com kann man mehr über die Anlagephilosophie des Valle-Surfing erfahren. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity