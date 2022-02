Thomas Andersen

Bereits im Jahre 1997 begann ich, mich für Aktien zu interessieren. Es begann in der Zeit mit der Neuemission der Deutschen Telekom an meinem Geburtstag, an der ich jedoch nicht teilnahm. In der Folgezeit begann ich Abonnements von Börse Online und vom Aktionär. Viele Jahre später kam dann noch Focus Money dazu. Mit Hilfe dieser Magazine habe ich mir den Großteil meines Börsenwissens angeeignet. Irgendwann kam dann auch noch die Telebörse auf N-TV dazu. Das war in Zeiten, als Carola Ferstl und Clarissa Ahlers die Sendung noch moderierten, und Markus Koch mit dunklen Haaren von der Börse in New York. Und bei N-TV ist Raimund Brichta immer noch da. Im Jahre 2000 eröffnete ich dann mein erstes Onlinedepot. Erste Erfolge stellten sich mit Investments in die Yahoo-Aktie und in Optionsscheine auf Sony und den NIKKEI ein. Die Schockjahre um WTC 911 überwand ich nicht ohne Verluste, aber immerhin stieg ich von Oktober 2001 bis Februar 2003 komplett aus. Die momentane Marktlage ist nicht einfach. Wir haben jetzt seit mehreren Jahren einen Bullenmarkt, jedoch haben wir hohe Inflationsdaten, und die US-Notenbank kündigte eine Zinswende an. Es ist nun die Frage, wie sich das auswirkt, wenn die Tage der Zinsentscheidungen tatsächlich kommen. Dennoch bin ich der Meinung, man kann mit Stockpicking jederzeit geeignete Investments finden. Es gibt jetzt sowohl Techaktien, die mehr als 70% korrigiert haben. Und es gibt Aktien, die sind über Jahre nur gefallen, auch 2020 und 2021. Diese gilt es, zu finden, jeweils passend zu einer meiner Strategien. Ich beschäftige mich fast täglich mit der Börse und Aktien, so dass genügend Zeit vorhanden sein wird, meine Handelsidee zu überwachen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years