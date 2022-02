Pentagon 5 Pillars Strategy

Trading Idea

Ich verfolge mit diesem Wikifolio eine 5-Säulen-Strategie (Pentagon = Fünfeck). Es werden 5 von zurzeit 6 verfügbaren Strategien ausgewählt, wobei je Strategie bis zu drei Aktien und bei nur einer Strategie interessante Anleihen, ETFs und Zertifikate (vorwiegend Bonuszertifikate, keine Hebelprodukte) ins Portfolio aufgenommen werden können. Es können in Zukunft noch weitere Strategien ergänzt werden. Sei hier eine Strategie als Beispiel genannt: Ein Modetrend mit sich daraus entwickelnden teils stark überbewerteten Aktien ohne Rücksicht auf deren Bewertung, Kauf nach dem Corona-Tiefpunkt Ende März und halten bis zum Beginn des Kursrückgangs. Beispiel: Der Wasserstoffsektor von März 2020 bis Januar 2021.

Die Gewichtung der jeweiligen Strategien in Form von Säulen muss anteilig nicht immer gleich sein, also bei 5 Strategien je 20%. Keine der Strategien sollte allerdings mehr als 50% der Portfoliosumme überschreiten.

Den laufenden Handel plane ich als Kombination aus Unternehmensnachrichten und dem Kursverlauf unter Anwendung einiger charttechnischer Gesichtspunkte zu steuern, wobei ein Minus größer 20% besser durch einen Verkauf begrenzt werden sollte. Bei beginnenden Bärenmärkten verfolge ich eine vom 5-Säulen-Modell unabhängige Strategie: Verkauf von ca. 50% je Depotwert und Kauf eines Reverse-Bonuszertifikats auf den DAX zur Absicherung. Im schlimmsten Fall kann das Depot dann auch mal leer sein, wie es zum Beispiel 2001/2002 vernünftig gewesen wäre.

Die Haltedauer der Investments kann Tage bis Wochen betragen, je nach Strategie kann ein Investment aber auch mal länger als ein Jahr bestehen bleiben. Wir können von einer durchschnittlichen Haltedauer von 4 – 6 Monaten ausgehen.

Bei der Auswahl der Titel und dem Erhalt von Börseninformationen bediene ich mich unterschiedlicher Quellen, zum Beispiel Börsenmagazine, die langjährige Beobachtung ehemaliger Investments und Berichte in Börsenmagazinen, NTV Bildschirmtext, NTV-Telebörse, Kochwallstreet usw.

