Trader Neuling

Handelsidee

Das Portfolio soll hauptsächlich dem Globalen Chaos unterliegen,

es sollen solche Wertpapiere aufgenommen werden die vom

Chaos profitieren.



In das Portfolio sollen überwiegend Welt weite Aktien und

Optionsscheine aufgenommen werden.



- Grundsätzlich werden keine Sekundärquellen (Börsenbriefe, Newsletter, etc) zurate gezogen, hingegen werden Primärquellen wie Geschäftsberichte, Unternehmensmeldungen, Wertpapierprospekte und sonstige unternehmenseigene Unterlagen umso intensiver gelesen, um die Bewertung des Unternehmens an der Börse überprüfen zu können

- Ebenso können aufgrund der Fokussierung auf Spezialsituationen Verluste auftreten, wenn die erwarteten unternehmerischen Ereignisse nicht wie geplant eintreten.

- Die Haltedauer wird maßgeblich von der zugrunde liegenden Anlageentscheidung abhängen. show more

