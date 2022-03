Acquisitions

Trading Idea

In diesem wikifolio werden Firmen aufgenommen, bei denen eine Übernahme in Cash bekannt wurde, die Übernahme aber noch nicht vollständig abgeschlossen wurde. Chance: Es besteht die Möglichkeit, dass ein höherer Cash Betrag abgeboten wird um die restlichen Aktien einzusammeln oder dass kurzfristig ein weiterer Interessent auftritt, der einen höheren Übernahmebetrag anbietet. Risiko: die Aktie verliert deutlich an Wert, falls eine Transaktion nicht zustande kommt.

Weiterhin werden Firmen aufgenommen bei denen es Gerüchte um eine Übernahme gibt. show more

