Disruptive Technologies Trend

Das digitale Zeitalter läutete eine neue Epoche voller Innovationen und Veränderung ein, dieser sorgt für gravierende Bewegungen innerhalb bestehender Marktstrukturen. Heutzutage reicht es nichtmehr aus wenn bereits profitable Unternehmen ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Smarte Investments in neue Technologien sowie konstante Forschung werden immer wichtiger, um die eigene Marktstellung weiter auszubauen.



Diese Anlagechancen sollen vom Wikifolio genutzt werden um Schlüsseltechnologien aus einem breiten und internationalen Anlagespektrum zu identifizieren und davon zu profitieren. Aufgrund dessen soll dem Portfoliomanagement bewusst nur wenige anlagetechnischen Beschränkungen auferlegt werden, um das volle Potential dieser disruptiven Technologien und der Finanzmärkte auszuschöpfen.



Das wikifolio soll aktiv gemanagt werden und beabsichtigt eine fundamentale sowie chart technisch getriebene Trendstrategie zu verfolgen, die meiner Meinung nach in vielversprechenden Aktien sowie ETF´s investiert. Den größten Portfolio Anteil sollen dabei Aktien ausmachen, die sich in einem stabilen, aufwärtsgerichteten Trendkanal oder in einer aussichtsreichen chart technischen Ausbruchssituation befinden. Durch fokussiertes High-Tech Stockpicking soll ein Portfolio entstehen, dass sich durch kontinuierliche Innovation sowie relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt auszeichnet.



Der Zeithorizont der Investments soll situationsangepasst auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt sein. Durch die Verwendung spezieller Methoden der Chart Technik soll ein gutes Chancen Risiko Verhältnis angestrebt werden.

Außerdem ist beabsichtigt fundamentale Unternehmensanalysen und makroökonomische Informationen zur direkten Entscheidungsfindung zu nutzen.



Trotz den Risikofaktoren durch die Erschließung neuer Märkte der ausgewählten Aktien soll dem Wikifolio folgendes Mantra dienen:



Risiko begrenzen, langfristig nichts verschenken, an die Zukunft denken!

