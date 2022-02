Trading Idea

Das Allwetter-Portfolio geht auf eine Idee des US-amerikanischen Hedgefonds-Managers Ray Dalio zurück. Den Namen des „All Weather Portfolio” hat er selbst geprägt. Ray Dalio hat ein Portfolio entwickelt, das für alle ökonomischen „Wetterlagen” geeignet und robust aufgestellt sein soll. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Dalio mit dem Allwetter-Portfolio auf eine breite Mischung verschiedener Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Gold, Rohstoffe) und auf die Umsetzung mit ETFs. Durch eine solche Diversifikation kann die Volatilität des Portfolios erheblich reduziert werden. Ganz besonders in turbulenten Marktphasen mit großen Unsicherheiten ist das Allwetter-Portfolio dadurch stabiler aufgestellt als beispielsweise ein reines Aktienportfolio.



Wie ist das Allwetter-Strategie Europa Wikifolio aufgebaut?

Aktien Europa: ca 30%

Europäische Staatsanleihen: ca 55%

Gold Europa: ca 7,5%

Rohstoffe Europa: ca 7,5%

