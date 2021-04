ITT Intelligent Trend Trading

Trading Idea

In diesem Wikifolio soll überwiegend in nationale und internationale, chancenreiche und trendstarke Aktien und ETF investieren werden von denen ich eine outperformance erwarte. Ziel ist es vor allem in Zukunftthemen und nachhaltige Werte zu investieren. Es kann je nach Marktlage auf das gesamte, verfügbare Anlagenspektrum zurückgegriffen werden. Den überwiegenden Anteil im Portfolio sollen Aktien ausmachen.

Die Anlageentscheidungen sollen vor allem aufgrund markttechnischer Gesichtspunkte, Fundamentaldaten, aktueller Zukunfttrends und dem allgemeinen Börsensentiment getroffen werden. Zur Optimierung der Ein- und Ausstiege sollen auch charttechnische Aspekte berücksichtig werden. Angestrebt wird überwiegend Aktien in das Portfolio aufzunehmen die sich in einem soliden Aufwärtstrend befinden und/oder charttechnisch vielversprechende Einstige bieten.

Die Haltedauer soll in der Regel mittel bis langfristig sein, dabei soll das Wikifolio aktiv geführt werden. Werte die sich nicht wie geplant entwickeln sollen regelmäßig aus dem Wikifio entfernt und durch vielversprechendere ersetzt werden.

Das Risikomanagement soll in diesem Wikifolio aktiv betrieben werden. Dadurch sollen mögliche drawdownphasen geringgehalten und der Volatilität aktiv entgegengewirkt werden. In sehr turbulenten und unsicheren Zeiten kann bei Bedarf eine größere Cash Position gehalten werden. Wenn erforderlich kann zur Absicherung des Portfolios in bärischen Phasen auch von der Möglichkeit gebrauch gemacht werden short Positionen einzugehen.



