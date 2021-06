Global Disruptors Quality Assets

Trading Idea

Wandel ist der stetige Begleiter einer jenen Gesellschaft und wirkt sich in allen Lebensbereichen aus. Er ist notwendig für jeden Fortschritt, wenngleich nicht alle Entwicklungen von nachhaltigem Bestand sind. Das Informationszeitalter ermöglicht einen Austausch von Wissen, in einer nie zuvor erreichten Geschwindigkeit. Technologie ist dafür eine der Wegbereiterinnen. Sie bietet Chancen und Teilhabe, aber vor allem die Möglichkeit, von Trends zu profitieren, die die persönlichen sozioökonomischen, gesundheitlichen Belange verbessern. Transparenz, Nachhaltigkeit und Effizienz spielen dabei eine zentrale Rolle und sind Treiber einer neuen Epoche.



Dieses Wikifolio verfolgt das Ziel, globale Disruptoren aus 10 Branchen abzubilden. Der Anlagehorizont ist dabei auf ein langfristiges Investment ausgerichtet und wird dazu in der Regel höchstens einmal im Quartal angepasst. Hierzu werden Unternehmen aus ausgewählten Branchen möglichst gleichgewichtet abgebildet. Für jede der ausgewählten Branchen werden maximal zwei Unternehmen im Wikifolio aufgenommen. Für die Auswahl der Unternehmen werden neben technischen Kennzahlen vor allem Faktoren wie Compliance, Nachhaltigkeit, Patente, Forschungsarbeit und Zukunftsaussichten berücksicht. Es werden ausschließlich chancenorientierte Unternehmen in das Wikifolio aufgenommen, die zugleich wesentliche Qualitätsstandards erfüllen. show more

This content is not available in the current language.