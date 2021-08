Sichere Dividendenstrategie

Trading Idea

Ziel ist der Aufbau eines langfristiges und sicheres Dividendenportfolio mit dem Ziel der Einkommensgenerierung.



Investiert wird in sichere Geschäftsmodelle die einen langen Track Record in sicheren Einkommen und Dividendenzahlungen vorzuweisen haben.



Zur Analyse werden die Geschäftsberichte, Seeking Alpha und weitere Quellen (Bloomberg etc.) verwendet.



Grundsätzlicher werden 3 Arten von Aktien gekauft:

1. Hohe Dividendenaktien (7%+) - risikoreich & vorhersehbar

2. Sichere Dividendenaristokraten (4-6%) - risikoarm & wenig Dividendenwachstum

3. Hohes Dividendenwachstum (1-3%)



Ziel ist es das Kapital in diesen 3 Bereichen aufzuteilen und mit den Cashflows zu arbeiten. Dabei soll jede Position lange gehalten werden, vereinzelt werden die Positionen (Teil)realisiert um Cash aufzubauen oder in andere Positionen zu investieren.

Dabei sollen die Hohe Dividendenaktien die durchschnittliche Portfoliodividende erhöhen, die sicheren Dividendenaristokraten den stabilen hohen Cashflow bieten. Mit den hohen Dividendenwachstum wird versucht Aktien zu kaufen, mit denen die Dividendenrendite auf den Einstiegskurs im Laufe der Zeit sehr hoch wird.



Dieses Portfolio ist für Anleger mit einer begrenzten Risikotoleranz und zielt auf die Ausnutzung des Zinseszinseffekts ab. show more

