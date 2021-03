Dividenden statt Zinsen

Trading Idea

Wir befinden uns seit Jahren in einer Niedrigzinsphase. Die niedrigen Zinsen führten zu einer hohen Nachfrage nach schnellwachsenden Unternehmen, sowie zuverlässigen Dividendenzahlern.



Nach einem langen Bullenmarkt sind die durchschnittlichen Dividendenrenditen im historischen Vergleich niedrig und die Preise für schnellwachsende Unternehmen hoch. Durch die steigenden Preise und niedrigen Dividenden steigt das Risiko für Neuanleger.



In diesem vermeintlich schwierigen Umfeld versuche ich übersehene Werte zu finden, die durch ihre Dividendenausschüttungen eine Alternative zu Sparzinsen bieten könnten. Ich versuche mich dabei auf Value-Aktien zu fokussieren, also Unternehmen die mir anhand ihrer Fundamentaldaten günstig erscheinen.



Ich versuche Unternehmen auszuwählen, deren Gewinne stetig steigen und einen Teil dieser Gewinne in Dividenden an ihre Anleger ausschütten. show more

