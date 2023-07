Trading Idea

"Finance Dodo Cleverness" ist ein Wikifolio, das auf meine eigene Entscheidungsfindung basiert, unterstützt durch statistische Methoden, künstliche Intelligenz und selbst erstellte Analysen. Meine langjährige Erfahrung im Bereich Data Science ermöglicht es mir, komplexe Daten zu interpretieren und daraus fundierte Handelsentscheidungen abzuleiten. Die Berücksichtigung unterschiedlicher Informationsquellen und Analysemethoden ermöglicht eine umfassende Bewertung der Handelsmöglichkeiten. Die Performance-Gebühr ist minimal gewählt und beträgt 5%. Das Portfolio beabsichtigt, das gesamte Spektrum an Handelsideen zu nutzen, wobei keine bestimmte Anlageklasse oder Branche bevorzugt wird. Dies ermöglicht eine breite Diversifikation und die Nutzung von Chancen in verschiedenen Marktsegmenten. Die Haltefrist der Wertpapiere und Optionsscheine variiert je nach Marktlage und Analyseergebnissen. Während einige Positionen für kurzfristige Handelschancen genutzt und daher entsprechend schnell gehandelt werden, wird ein Kernportfolio längerfristig gehalten, um langfristige Trends und Entwicklungen zu nutzen. Solving difficulties with my machine cleverness. Die folgenden Dividenden-Aktien fungieren derzeit als Kerninvestment: COCA-COLA CO. MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. SMITH CORP., A.O. REGISTERED SHARES NIKE INC CL B HOME DEPOT INC. AMER. EXPRESS MICROSOFT CATERPILLAR INC. CHEVRON WAL-MART STRS JOHNSON + JOHNSON 3M CO. INTL BUS. MACH. MCDONALDS CORP. ALLIANZ AG VNA O.N.

