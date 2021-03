I realy feel it

Trading Idea

Diesmal geht es um mein eigenes Geld.

Ich kaufe selten Aktien direkt. Die sammeln sich irgendwie an.

OK, nicht irgendwie... Sehr oft (natürlich nicht immer) durch CSPs die zum Verfallstag ins Geld gelaufen sind.

Ich verzichte grundsätzlich darauf, Kontrakte zu rollen oder zu adjustieren.

Wenn also die ursprüngliche Idee intakt ist, behalte ich die Werte solange wie möglich.



Die Wertpapiere in diesem wikifolio befinden sich also tatsächlich in meinem Depot.

Es soll kein Abbild meines echten Depots sein. Deshalb erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und realer Gewichtung. show more

