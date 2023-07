Trading Idea

Künstliche Intelligenz (KI) bzw. Artificial Intelligence (AI) hat in der Biotechnologie eine transformative Wirkung. Durch komplexe Datenanalysen und maschinelles Lernen beschleunigt sie die Entdeckung neuer Arzneimittel, Biomarker und therapeutischer Ansätze, verbessert das Verständnis biologischer Prozesse und ermöglicht personalisierte Medizin. Unternehmen, die KI in der Biotechnologie einsetzen, sollten von optimierten Forschungs- und Entwicklungsprozessen, einer erhöhten Erfolgsrate bei der Arzneimittelentwicklung sowie Kosteneinsparungen durch schnellere Datenanalyse und verbesserte Diagnose- und Prognosemöglichkeiten profitieren. Das wikifolio MAI Biotech AI Selection beabsichtigt an dieser Entwicklung zu partizipieren. Dabei soll in Aktien mit Bezug zur Biotechnologie und AI, aber auch in andere Werte aus dem Bereich AI investiert werden. Es ist beabsichtigt, überwiegend in Aktien zu investieren, andere Anlageklassen wie ETFs, Fonds oder Anlagezertifikate werden nicht ausgeschlossen. In einem positiven Marktumfeld sollen nach Möglichkeit eine größere Anzahl an Positionen gehalten werden. Die Haltedauer soll in der Regel im mittel- bis langfristigem Bereich liegen. Positionen können in mehreren Tranchen auf und abgebaut werden. Auch das Handeln um eine Kernposition, also der periodische Aufbau und Abbau während der Haltedauer ist möglich. Auf Hebelprodukte soll verzichtet werden. Beim Investieren soll die Chartanalyse Hilfestellung geben. Fundamentale Kennzahlen, Regionalanalyse, Insideraktivitäten, Firmenpräsentationen, Finanzberichte und andere Informationen können zur Investitionsentscheidung herangezogen werden.

Master data Symbol WF000MAI06 Date created 07/13/2023 Index level - High watermark 102.9