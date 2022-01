Reopening and Value

Trading Idea

Der Fokus soll auf Value-Unternehmen und Re-Opening-Werten liegen, die in Zukunft von der Wirtschaftsöffnung und Wirtschaftserholung profitieren sollten. Dabei soll der Fokus ebenfalls auf eine konstante und attraktive Dividende gelegt werden. Die Besonderheit dieses Wikifolios soll eine Beimischung von Bitcoin und Ethereum, in meinen Augen als Wertespeicher, sein.

Der Anlagehorizont soll in der Regel überwiegend langfristig sein. Kurzfristige Chancen sollten trotzdem genutzt werden. Grundsätzlich soll weltweit in Aktien investiert werden. Bei der Titelauswahl bevorzuge ich, in der Regel, die Fundamentalanalyse. Dabei sollen die Methoden der qualitativen und quantitativen Unternehmensanalyse zum Einsatz kommen. Die technische Analyse, in Form von Chartanalyse, kann zur Entscheidungsfindung beitragen. show more

This content is not available in the current language.