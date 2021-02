Wachstum durch Innovation aktiv

Trading Idea

Im Rahmen dieses Wikifolios soll in Wachstumsunternehmen investiert werden, deren Kurspotenzial meines Erachtens in der mittleren bis langen Frist ein exponentielles Wachstum ermöglichen soll.



Ziel ist das Screening nach Aktien, um - gemessen am Kursverlauf - die zukünftigen Apples, Amazons und Teslas bereits in der Frühphase der Börsennotierung zu erwerben. Dabei wird insbesondere in Unternehmen investiert, die meiner Meinung nach Zukunftstechnologien darstellen.



Grundsätzlich gehe ich von einem daily fair value aus. Dennoch glaube ich, dass das Kurspotenzial von Zukunftstechnologien in der kurzen Frist tendenziell überschätzt und langfristig unterschätzt wird. Letzteres, da der Mensch meiner Meinung nach unbewusst nicht in der Lage ist exponentiell sondern lediglich linear zu entscheiden. Darum werden kurzfristige Kursrücksetzer von signifikantem Ausmaß bei gleichbleibenden langfristigen Wachstumsaussichten gerne für Nachkäufe genutzt.



Sollte in ETFs investiert werden, dann in zukunftsorientierte, progressive Anlageklassen wie bspw. Kryptowährungen oder zum Zwischenparken von Geldern oder in auf Euro lautende bzw. gehedgte Staatsanleihen. Bei letzteren erhoffe ich mir im ungünstigen Marktumfeld im Gegensatz zu einer Cashposition Kursgewinne.



Dieses Wikifolio ist auf einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ausgerichtet. Allerdings ist auch aktives Traden bei wahrgenommenen Chancen durchaus eine Option in diesem Wikifolio.



Die sinnvollste hier verfügbare Benchmark für mein Wikifolio ist der Nasdaq100. show more

