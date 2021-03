Compendium II Extract

Trading Idea

Es erfolgt ein opportunistischer Investmentansatz auf Basis des Value Gedankens. Es kann grundsätzlich sowohl in Aktien, Anleihen, Derivate, Fonds und ETF investiert werden. Fokus liegt dabei auf Aktien. Gehandelt wird nur, wenn sich am Kapitalmarkt interessante Investitionsmöglichkeiten ergeben, die sowohl entweder durch den vorhandenen Cash-Bestand oder durch Verkäufe sinnvoll finanziert werden können und das Gesamtportfolio stärken. In der Regel wird in die Werte investiert, um diese mittel- bis langfristig zu halten. Es wird eine gute Mischung zwischen geringer Volatilität und Wachstum angestrebt. show more

