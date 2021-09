JFGlobal Performance Matrix

Trading Idea

Dieses wikifolio strebt Investitionen in weltweite Unternehmen an.

Es wird beabsichtigt, sowohl eine charttechnisch als auch fundamental basierte Trendstrategie in internationale Aktien zu verfolgen.

Der Anlagehorizont strebt mittel- bis langfristige Investments an, allerdings behalte ich mir vor, das Portfolio flexibel zu halten, was zu kurzweiligen Strategieänderungen führen kann.

Des Weiteren wird sich das Portfolio eher auf Growth Titel konzentrieren, allerdings wird durch Diversifikation (unabhängig von Branchen, geographischen Punkten etc.) versucht, eine konstante und risikoarme Performance zu erzielen.

