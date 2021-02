Balanced Future

Trading Idea

In diesem Wikifolio liegt der Fokus auf nachhaltiger Zukunft. Dabei werden vorrangig unterschiedliche ETFs genutzt, die sich bestimmten Branchen annehmen. Um Balance zu wahren, werden die Themen der Anlagen breit diversifiziert. Der Nachhaltigkeit wird größtenteils implizit durch die Branche Rechnung getragen oder durch die passende ETF Auswahl. Wenn es für die Strategie sinnvoll ist, können neben ETFs auch andere Instrumente eingesetzt werden.



Mit diesen Themen werden aktuelle und sinnvolle Megatrends abgebildet. Dazu zähle ich u.a. Digitalisierung, E-Commerce, Wasserwirtschaft, innovative Mobilität und erneuerbare Energien. Dazu passend streue ich ggf. Positionen, die von diesen Trends profitieren.



Ich versuche diese durch passende ETFs abzubilden, ohne jedem Trend hinterher zu rennen. Kein Investment ist auf schnellen Profit angelegt: Ich glaube an jede Idee dahinter und sehe jeweils eine starke Zukunft. Ich nutze für das Management gesunden Menschenverstand, klassische Berichterstattungen/Quellen und schaue mir Kennzahlen wie bspw. KGV etc. an. show more

