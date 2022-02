ASD Deutschland GR 20 Aktiv

Trading Idea

Das Depot beinhaltet grundsätzlich die größten 20 der im DAX enthaltenen Aktien gleichgewichtet, gemessen an der Marktkapitalisierung. Eine Überprüfung der Reihenfolge erfolgt halbjährlich Ende Juni/Dezember.

Ob die jeweiligen Werte tatsächlich erworben werden, entscheidet ein technisches Modell. Der tatsächliche Bestand schwankt also zwischen 0 und 100 %. Ziel ist es, eine Marktübliche Performance zu erzielen, möglichst oberhalb der üblichen Standard-Indices,, bei deutlich geringeren max. Drawdowns. Idealerweise wird ein max. Drawdown unabhängig von den Marktbewegungen von 15 % nicht überschritten.

