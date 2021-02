ELITE INVESTOR

Trading Idea

Das Wikifolio soll in Unternehmen mit Schwerpunkt Blockchain Technologie und Kryptowährungs zu investieren.

Das Wikifolio kann sowohl Kryptowährungs ETFs als auch Krypto Fonds zum Einsatz zu bringen und das Wikifolio soll in sehr schwierigen Marktphasen auch auf alternative Asset Klassen ausweichen können.



Es sollen konzentrierte Positionen vorgenommen werden und diese sollen in der Regel langfristig gehalten werden um dadurch an dem meiner Meinung nach langfristig positiven Trend zu profitieren.

Das Wikifolio soll die Flexibilität haben auch kurzfristige Positionen eingehen zu können.



Schwerpunkt des Wikifolios soll in der Risikominimierung und einer glatten Rendite Kurve liegen.

Das Wikifolio soll einen, aus meiner Sicht, hohen Sharpe Ratio Wert erzielen.

Das Sharpe Ratio soll bei mindestens 10 liegen und mit der Zeit weiter ansteigen.

Ich glaube, das die besten PM/Trader diejenigen sind, die beständig ein hohes Sharpe Ratio produzieren können , weil diese in der Regel die besten Risiko/Rendite Profile besitzen.



