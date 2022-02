Trading Idea

Mit meiner Handelsidee "TECHNISCHE ANALYSE SETUP TRADING" verfolge ich zwei grundlegende Ziele.



1.) Mittels charttechnischer Analyse und aktivem Trading, unter Anwendung von mir erstellter Trading-Setups, eine überdurchschnittliche Marktrendite zu erzielen.



2.) Mittels eines vernünftigen Money Managements, unter Anwendung von stopp-Limit-Verkaufsorders, die Kennzahl "maximaler Verlust (bisher)" so niedrig wie möglich zu halten.



Zur Erreichung dieser Ziele können alle verfügbaren Anlageformen aus dem gesamten Anlageuniversum zum Einsatz kommen. Die Haltedauer der einzelnen Trades kann wenige Minuten bis mehrere Wochen betragen. Ich beabsichtige auf steigende wie auch auf fallende Kurse zu setzen. show more

