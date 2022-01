HAKGmunden J. Harvey

Trading Idea

Dieses wikifolio ist Teil eines schulinternen und unlimitiert laufenden Börsenspiels der BHAK/BHAS Gmunden. Ziel des Portfolios ist es, dass Schülerinnen und Schüler der Schule schon in jungen Jahren Kontakt mit dem Wertpapiermarkt erlangen und so wichtige Erfahrungen für den Vermögensaufbau sammeln. Das Anlageuniversum umfasst überwiegend europäische sowie US-Aktien. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie in unser Wikifolio investieren. show more

