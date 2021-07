ARAMGR INV2

Trading Idea

Es wird in den verschiedensten Märkten in aussichtsreichen Aktien selektiert. Schwerpunkt Fintech Unterrnehmen, Cloudanbieter, Unternehmen der Blockchain Branche aber auch gestandene IT Unternehmen werden bei aussichtsreichen Kursen mit in das Potfolio wandern.

Die Marktkapitalisierug spielt keine größe Rolle. Wobei bei kleiner Marktkapitalisierung der Portfolioanteil sehr gering sein wird.

Das Risiko sollte mit einer Diversifikation der Aktientitel reduziert werden können. Tradingansätze werden bei ausgewählten Titeln eingesetzt.



Langfristige Ausrichtung des Portfolios : stark renditeorientiert show more

This content is not available in the current language.