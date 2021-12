Chancenkenner

Recent events

Hallo Leute, mit Sixt haben wir ein sehr gutes Investment mit guten Zukunftsaussichten getätigt, welches in den letzten Tagen besonders stark am Markt gewonnen hat. Da die Autovermietbranche hat es seit Corona im allgemeinen Schwierigkeiten hatten, die natürlich Corona bedingt Sonnenklar sind, ist es um so erstaunlicher, dass sixt Vz ein besonders starkes Q3 vorgelegt hat. Und dies TROTZ Corona. Letzter Woche kursierte die Angst wegen der neuen Corona-Variante Omikronn und trieb den Markt weiter bärisch nach unten. Von diesem ist aber in den letzten paar Tagen wieder keine Spur und wir sind bullisch unterwegs. Die Vorzugsaktie (WKN: 723133) gab am Freitag, den 26. November 10 % nach. Ist jedoch jetzt wieder aus dem Tief afgetucht. Auch gegenüber ihrem Corona-Tief Mitte März 2020 steht die Aktie immer noch mehr als 180 % im Plus. Sixt ist ein Beispiel dafür, dass gut geführte Unternehmen Krisensituationen nutzen können. Während der große Wettbewerber Hertz Insolvenz anmelden musste, ging Sixt verstärkt aus der Krise hervor. DIes führ ich vor allem darauf zurück, dass Sixt neben der Fahrzeug-Vermietung auch Car-Sharing, Fahrdienste und Auto-Abos auf seiner Mobilitätsplattform anbietet. Ich sehe hier in diesem Platformgeschäft eine besonders gute Zukunft. Mit dem Auto-Abo können die Kunden sich für einen Monat ein Fahrzeug aussuchen, welches sie danach einfach wieder kündigen können. Im Abo sind alle Versicherungen sowie Kraftfahrzeugsteuern enthalten. Sixt ist in 110 Ländern der Welt vertreten und verfügt über 205.400 Fahrzeuge, die über 2.067 Stationen verteilt werden. Auch persöhlich sehe ich mich selbst nicht in der Not ein Auto zu kaufen, wenn ich doch detulich günister ein Auto für die Zeit, die ich es brache mieten kann. All dies stimmt uns bullisch für Sixt und wir werden hier sicherlich noch mehrere besonders gute Quatarlsergebnisse vorfineden, sodass wir zufrieden und gelassen mit dieser Investition in die Zukunft schauen.