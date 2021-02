Trading Idea

In diesem Portfolio wird eine hohe Diversifikation mit ETFs erzielt, um eine bestmögliche und konstante Rendite zu erreichen.



Einteilung:



50% - "iShares Core MSCI World UCITS ETF" als Fundament um die Mid- und Large Caps der Industrieländer auf der ganzen Welt abzudecken.



25% - "iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF" um Schwellenländer zu addieren, da diese im MSCI World nicht abgebildet werden.



10% - "Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF", da Small Caps nicht in den beiden oben genannten ETFs abgebildet werden.



Warum Europa?

Da in Europa deutlich mehr qualitativ hochwertige Small Caps vorhanden sind und nicht wie z.b. in den USA eher Unternehmen von Übergröße(Amazon, Apple, Alphabet, etc.).

Damit der hohe Anteil von US-Aktien im MSCI World ausgeglichen.



10% - "iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF" um einen virtuellen Immobilienanteil dem Portfolio zuzufügen.

Hierfür wird in einen REIT-ETF investiert.



5% - "XETRA-Gold", um durch diesen Anteil die Volatilität des Portfolios auf lange Sicht zu verringern. Gerne würde ich privat hier physisches Gold kaufen. Dieser ETC kommt dem am nächsten.



Der Anlagehorizont dieses Portfolios beläuft sich auf langfristig (20+Jahre). show more

