Growth Vision Stocks

Das Wikifolio soll in Wachstumsaktien investieren, die das langfristige Potential haben ihre Gewinne und Umsätze zu steigern, aber ein begrenztes Risiko nach unten besitzen. Es soll nach der buy and hold Strategie Aktien ausgewählt werden die langfristig gehalten werden können. Zudem sollen Bewertungskriterien die Aktie als Kaufenswert einstufen. Das Portfolio soll zwischen 5-15 Positionen enthalten, die möglichst in unterschiedlichen Branchen operieren.



Meine Einschätzung zu einer bestimmten Aktie sollte von der Konsensmeinung abweichen. Beispielsweise durch Zukunftsmöglichkeiten, Alleinstellungsmerkmale oder Konsumenten Verhalten, die von anderen Investoren übersehen werden. Für die Fundamentalanalyse werden Branchenspezifische Kennzahlen und Bewertungskriterien wie die Discounted Cashflow Methode oder der Piotroski F Score verwendet, um den Preis einer Aktie zu bewerten. Das Management Team sollte skin in the game haben und im besten Fall in der Gründungsphase des Unternehmens beteiligt gewesen sein. Zudem sollte eine klare Zukunftsvision von der Führungsebene kommuniziert werden.



Es soll auf folgende Kriterien besonders geachtet werden:

1. Das Unternehmen operiert in einem wachsenden Markt.

2. Die Gewinne oder der Umsatz sollte jährlich steigen.

3. Das Geschäftsmodell sollte skalierbar sein.

4. Das Unternehmen sollte im Vergleich zur Konkurrenz günstig bewertet sein.

5. Das Unterhemen sollte einen Burggraben besitzen.

6. Das Unternehmen sollte ein hohes Eigenkapital besitzen.

7. Eine hohe Insiderbeteiligung ist nötig. show more

