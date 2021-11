Kalter Tee mit Zitrone

Trading Idea

Umsetzung recherchierter oder spontaner Ideen zur langfristigen Anlage in nachhaltigen Märkten.

Die Aktien sollten 'kalter Tee' sein, sich also nicht in einem Überschwang befinden sondern bestenfalls abgestanden und gefallen aber mit positiver 6-M-RS und soliden Kennzahlen (KCF, KUV, KBV, KGV). Für den Tropfen Zitrone darf aber auch mal was aufregendes dabei sein.

Nachhaltig heisst auch: Kein Invest in Unternehmen und Produkte, die ich nicht auch neben meiner Haustüre stehen haben möchte. show more

This content is not available in the current language.