TheBatteryBet

Seit knapp 2 Jahren verfolge ich täglich die Börse und hab dabei ein paar Unternehmen am Radar, die vom bevorstehenden Elektrifizierungsschub und der damit einhergehenden Branchendisruption überproportional profitieren dürften.



Der Fokus liegt dabei auf junge Unternehmen, die den Small Caps zuzuordnen sind.



Der spannendste Markt liegt dabei für mich in Canada. USA und Europa.



China ist noch nicht sicher, wenn dann im Verhältnis untergewichtet. Afrika und Südamerika ebenso und müssen ethisch vertretbar sein.



Das Ziel ist, ein ESG-konformes Portfolio zu entwickeln. Ob das zu 100% möglich ist wird sich zeigen.



Dabei handelt es sich um Minenbetreiber, Batterie-Recycling-Technologien, Mangan-Refining, Batterie-Kathoden-Technologien. Sie alle vereint, dass sie Technologien entwickeln oder anwenden, die umweltfreundlicher als bisherige Herstellungsmethoden sein sollen. Ein Großteil der Unternehmen fokussieren sich dabei sehr stark auf Forschung und Entwicklung, weshalb ein gewisses Maß an Patenten vorausgesetzt sein darf.



Trotzdem oder gerade deshalb ist das Risiko dieses Wikifolios als hoch einzuschätzen.



Die Entscheidung für diese Unternehmen fällt aufgrund gemachter Erfahrungen, Hintergrundinfos, teilweise persönlichem Kontakt über LinkedIn mit den CEO's.



Auch diverse Chartbeobachtungen und -auswertungen gehören dazu.



Die Auswertungen werden über Tradingview gemacht und hier gepostet.



Zu Beginn werde ich auf vorhandene Analysen verweisen, und stetig neue hinzufügen.



Bei der Charttechnik orientiere ich mich am stärksten an RSI, CCI, 50er 200er gleitender Durchschnitt, Volumenprofil, Fibonacci.



Aufgrund der anzunehmenden hohen Volatilität ist mit einem regen Handel zu rechnen. Sehr oft abgeleitet aus der Beobachtung der verstärkt auf Halten ausgelegten Wikifolios "one pot process" und "nach corona".



Gehebelte Zertifikate können durchaus beigemischt werden, jedoch jeweils mit geringer Gewichtung.

