Zukunft auf traditioneller Basis

Trading Idea

Anlageuniversum ist grundsätzlich weltweit mit dem Schwerpunkt in Europa und USA.

Die drei Säulen meiner Anlage bilden sich üblicherweise aus den Standardtiteln in Europa und den USA, BigTech und Green Energy. Auch Titel aus der sog. 2. Reihe bekommen ihre Chance. Die Auswahl der Titel erfolgt meist traditionell nach dem Value-Ansatz, ergänzt um aktuelle Story-Stocks. Dabei sollen überzogene Bewertungen vermieden werden.

Eine Beimischung von Zins-, Rohstoff- oder Indexderivaten erfolgt bei Bedarf, ebenso die Nutzung von Short-Derivaten. Statt einer Cash-Quote kann Liquidität in Fonds oder ETFs geparkt werden.

Die Anlage erfolgt primär über Knock-out-Zertifikate, üblicherweise mit ca. 3-fachem Hebel. Alternativ kann auch direkt in Aktien investiert werden.

Eine Absicherung des Gesamt-Portfolios erfolgt grundsätzlich nicht. Die Absicherung der Einzeltitel besteht implizit über die Hebelwirkung und die Diversifikation. Ein Totalausfall einzelner Titel ist somit möglich und eingeplant. In Crash-Situationen des Gesamtmarktes ist ein Totalverlust des gesamten Portfolios möglich. show more

This content is not available in the current language.