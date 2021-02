millionairesfund

Trading Idea

Es sollen Aktien weltweit gehandelt werden. Der Fokus liegt dabei auf den USA und Europa.



Entscheidungsgrundlagen ist der positive Newsflow einer Aktie, ein günstiges Chartbild sowie die Gesamtmarktverfassung.



Die Haltedauer der Aktien soll von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten, nach meiner persönlichen Einschätzung, betragen.



The Trend is your friend.

