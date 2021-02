Kapitalschutz auf lange Sicht

Trading Idea

Für viele Anleger steht sicheres Anlegen des ersparten Geldes im Vordergrund. Niemand verliert gerne Geld. Oft dient die Geldanlage der Altersvorsorge. Wichtig in diesem Zusammenhang ist eine langfristige und strukturierte Sichtweise bei der Geldanlage. Ab einem Anlagehorizont von 5 Jahren sollte mit Aktien eine vernünftige Rendite erwirtschaftet werden. Aktien sollten als alternative zu Geldanlagen in Sparbüchern, Anleihen, etc. betrachtet werden. Papiergeld hat in den letzten 100 Jahren 99 % an Wert verloren (durch Inflation, Niedrigzinspolitik, etc.). Inflation begünstigt jedoch die Performance von Aktienanlagen. Das Wikifolio richtet sich an Einsteiger, welche noch keine große Erfahrung mit der Anlage in Aktien haben, aber auch an alte Hasen, welche geringe Kursschwankungen auf lange Sicht erleben möchten. Es handelt sich hier um Unternehmen mit einem Burggraben. show more

