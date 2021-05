TECH ist Trumpf

Trading Idea

In diesem wiki sollen Optionsscheine auf ca. 10 Tech-Werte (vor allem aus USA) gehandelt werden. Dabei werden nur Titel ausgewählt, die sich in einem starken intakten Aufwärtstrend befinden. Die Identifikation trendstarker Aktien erfolgt durch Technische Analyse und Fundamental-Checks. Für jede Aktie wird ein Optionsschein mit optimaler Hebelwirkung ausgewählt. Zur Maximierung des Gewinns ist das geplante Durchrollen der Scheine wesentlicher Bestandteil der Strategie in diesem wiki. Die Anlagestrategie ist in der Regel langfristig ausgerichtet. show more

