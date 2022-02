Toto Tech Selection 2022

Trading Idea

Ausgewählte Tech Werte zu akzeptablen Einstiegskursen. In der Regel werden bekannte Unternehmen mit starker Marktposition ausgewählt, deren Marktkapitalisierung moderat erscheint a) zur Perspektive des Unternehmens und b) im Wettbewerbsvergleich. Häufig wird in Marktführer investiert, die sich vom historischen Hoch signifikant entfernt haben, bevorzugt aufgrund allgemeiner Marktschwäche, aber auch aufgrund individueller Schwäche aufgrund von verfehlten Quartalszahlen, Downgrades etc.



Fokus auf US Unternehmen.

Fokus auf größere Unternehmen.

Mittel- bis langfristig.





