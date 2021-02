Finanzen-Holding-Asset Invest

Trading Idea

Dieses Aktienportfolio soll in Wertpapiere mit Alleinstellungsmerkmalen in ihrer Branche oder einer starken Marktposition investieren.

Gehandelt werden sollen hier weltweite Aktien, mit Schwerpunkt USA und Europa.

Im Vordergrund soll die Suche nach fundamental unterbewerteten und renditestarken Aktien aus der Finanzbranche und Holding-Gesellschaften stehen.

In schwachen Marktphasen soll gezielt in neue Wertpapiere oder die Aufstockung bisheriger Positionen investiert werden, um eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Durch die ständige Beobachtung der Märkte, sowie der Auswertung von Nachrichten, Umsatzveränderungen sowie Sentiment, sollen meiner Ansicht nach aussichtsreichen Aktien herausgefiltert werden.

Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig ausgelegt sein. Im Vordergrund sollen zuwachse der Werte stehen, insbesondere in der Aufbauphase oder in besonderen Marktsituationen kann auch ein größerer Cash-Bestand gehalten werden show more

This content is not available in the current language.