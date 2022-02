AI and Cloud

Trading Idea

Das Wikifolio investiert in Cloud- und AI-Unternehmen. Ausgewählte Unternehmen stellen entweder eine unverzichtbare Infrastruktur für künftige IT-Plattformen bereit oder verfolgen ein disruptives Geschäftsmodell. Alle Investments erfolgen direkt in die Unternehmen, nicht über ETFs, Zertifikate (Optionen) oder Hebelprodukte, um dramatische Kursausschläge möglichst zu minimieren - vermeiden lassen sie sich nicht, weil sich das Wikifolio auf Unternehmen konzentriert, die das Potential haben, sich in den nächsten Jahren zu vervielfachen. show more

This content is not available in the current language.