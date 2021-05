US-Champions mit Trendfolge

Trading Idea

Kompass für das richtige Timing für den Ein- und Ausstieg.



Die Kauf- oder Verkaufsentscheidung beruht auf der 200-Tage Trendfolge Strategie.



Der gleitende Durchschnitt wird aus den vergangenen 200 Handelstagen errechnet. Steigt der Tageskurs über diesen Durchschnittswert, schaltet die Börsenampel auf Grün und es werden Aktien gekauft. Ein Verkaufssignal erfolgt beim unterschreiten des gleitenden Durchschnitts. Um Fehlsignale zu reduzieren und unnötige Transaktionen zu reduzieren, wird die Häufigkeit der Signale durch einen optimierten Schwellenwert verringert, um nur in die langfristigen Trends investiert zu sein.



Die 200 Tage Trendfolge Strategie hat sich auch im Backtest seit dem Jahr 1995 für den amerikanischen Markt bewährt und erfolgreich mit einer jährlichen Rendite von ca. 12,5% für den S&P und mit ca. 18% für den Nasdaq100 umsetzen lassen.



Diese grundlegende Strategie soll durch eine kluge Aktienauswahl verbessert werden und investiert in amerikanische Championsaktien, die sich durch eine langfristige Performance, konstanten Kursgewinnen und vergleichsweise geringeren Kursrücksetzern auszeichnen. Sie zählen zu den erfolgreichsten und sichersten Aktien des Anlageuniversums. Zusätzlich erfolgt beim Aktien Ausstiegssignal ein Investment in einen Short ETF, Gold ETC und Cash als Reserve.



