CM Dividende

Dieses wikifolio soll sich auf den Handel von dividendeorientierten Aktientiteln der ganzen Welt konzentrieren. Besonderer Fokus liegt dabei auf Titeln der Märkte Europa, insbesondere Deutschland, und Amerika, insbesondere USA.

Aktientitel aus Asien, insbesondere China, sollen nur in das wikifolio aufgenommen werden, sofern die betreffenden Unternehmen eine nachhaltige und verlässliche Dividendenpolitik verfolgen.



Es soll aktiv diversifiert werden, so dass von einem Aktientitel bei dessen Kauf nie mehr als 7% des virtuellen Kapitals in einem Titel gebündelt werden. Auf diesem Wege soll das wikifolio sukzessive vergrößert und die Auswirkungen von Kursschwankungen einzelner im wikifolio enthaltener Titel auf den Wert des wikifolios kontinuierlich reduziert werden.



Entscheidungsfindung: Es soll grundsätzlich die quantitative Unternehmensanalyse verwendet werden. Besondere Betrachtung vor einer Investmententscheidung sollen die Kennzahlen Dividendenrendite und Umsatzrentabilität erhalten. Desweiteren sollen in die Entscheidungsfindung Einstufungen von namhaften Investmentbanken und Analysten einfliessen.



Der Anlagehorizont soll in allen genannten Fällen langfristig sein.

