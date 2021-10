Contrarian Investment Strategy

Trading Idea

Handelsidee:

In diesem Wikifolio wird vor allem in nonkonforme Investmentthemen investiert. Länder, Themen oder Sektoren die oftmals vergessen werden sind der Hauptbestandteil des Portfolios. Zusätzlich wird ein Teil in ereignisgesteuerte Investitionen, wie Spin Offs, IPOs oder Mergers, angelegt.



Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus internationale Aktien. Es werden auch teilweise ETN und ETFs verwendet um z.B Metale oder Sektoren abzubilden.



Neben einer fundamentalen und technischen Analyse werden die Positionen auch aus der Makro-Perspektive untersucht. Nebenbei werden auch Investmentflüsse betrachtet. Alle Werte werden anhand der Kelly-Formel gewichtet. Das Portfolio wird in verschiedene Themen unterteilt. Dabei wird grundsätzlich angestrebt, nicht mehr wie 5 Themen abzubilden. Anlagehorizont der einzelnen Positionen ist ca 1-3 Jahre. Bei Außnahmen wird aber auch kurzfristiger Angelegt.



