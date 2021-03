Small Steps to Marathon

Trading Idea

In diesem Wikifolio sollen ausschließlich Indizes gehandelt werden. Vorwiegend der DAX, in Spezialfällen auch der S&P oder die Nasdaq.



Dabei sollen per KO-Schein Bewegungen von je mindestens 50 Punkten abgebildet werden.

Hierbei wird im Normalfall mit einem 10er Hebel gehandelt, um ggf. Verluste gering zu halten, aber im Gegenzug dennoch akzeptable Gewinne zu realisieren.



Grundlage für die Einstiege und Ausstiege von Trades ist das klassische "Zone-Trading" bei dem ich mithilfe des Fibonacci Tools markante Kursniveaus identifiziere.



Nach erfolgreicher Identifikation der Kursniveaus wird bei Anzeichen von Stärke an einer Supportzone eine Long-Position eröffnet, ebenso wie analog bei Schwäche an einem Widerstand eine Short-Position eröffnet werden soll.



Dabei wende ich eine Top-Down Analyse an. Das heißt, dass ich im Stundenchart die wahrscheinlichere Marktrichtung identifiziere und im 5 Minutenchart einen entsprechenden Einstieg suche.



Positionen "aussitzen" soll keine Anwendung finden, außer es zeichnet sich eine große Marktbewegung an und ich möchte unbedingt mit einer kleinen Position einen Fuß in die Tür setzen.

Das perfekte Tief trifft man vor großen Bewegungen ja eh nie

