RetroKind Trading Leverage

In diesem Portfolio soll das komplette Anlageuniversum, also Aktien, ETFs, Fonds, Anlagezertifikaten sowie Hebelprodukten, gehandelt werden.



Die Haltedauer der Papiere kann von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten oder Jahren betragen, je nachdem ob das Papier auf fundamentaler oder technischer Basis erworben wurde. Angestrebt wird jedoch ein überwiegend langfristiger Anlagehorizont.

Der Erwerb der Papiere soll bevorzugt durch Darstellungsformen von Charts (technische Analyse) oder durch eine qualitative bzw. quantitative Unternehmensanalyse (fundamentale Analyse) entschieden werden.



Generell soll in Papiere investiert werden, die meiner Meinung nach eine überdurchschnittliche Wachstumsperspektive versprechen.



Aus Transparenzgründen sollen Investments überwiegend in Deutsche Aktien sowie deren Derivate und allgemein in ETFs erfolgen. Sollten sich im deutschen Anlageuniversum aus meiner Sicht keine attraktiven Investments mehr finden lassen, kann auch in eine andere Anlage, wie beispielsweise in ausländische Aktien, Fonds und ETFs investiert werden. show more

