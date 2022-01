Space Race 2.0

Trading Idea

Den Visionen von Elon Musk für SpaceX sind in den letzten Jahren beeindruckende Taten gefolgt. Durch die Wiederverwendung von Raketen wurden die Startkosten um den Faktor 7 gesenkt und seit 2017 ist das Unternehmen weltweiter Marktführer von Satellitenstarts. Seit 2020 führt SpaceX auch bemannte Raumflüge für die NASA zur ISS durch.



Allein diese Erfolge rechtfertigen eine hohe Marktbewertung. Doch die bedeutendsten Entwicklungen stehen für die nächsten Monate und Jahre an. Mit dem schnell fortschreitenden Starship-Programm plant SpaceX die Startkosten nochmals um den Faktor 100 (!) zu reduzieren und bietet damit den Zugang für eine kaum vorstellbare neue Weltraumökonomie. Daneben wird das Satelliteninternet Starlink stetig erweitert, mit dem Potenzial die gesamte Telekommunikationsbranche zu revolutionieren und auch hier weltweit die Marktführerschaft zu übernehmen.



Eine Beteiligung an diesem Unternehmen scheint äußerst reizvoll zu sein. Leider ist SpaceX ein privates Unternehmen und nicht an der Börse notiert. Dieses wikifolio ermöglicht eine indirekte Beteiligung zum einen durch Unternehmen, die ihrerseits Anteile an SpaceX halten und zum anderen durch Zulieferer von SpaceX. Da die Auswahl entsprechender börsennotierter Unternehmen aktuell noch gering ist, werden auch Unternehmen der Raumfahrtindustrie einbezogen, die von einer guten Performance von SpaceX profitieren.



Es wird in Aktien der Raumfahrtindustrie investiert. Die Anzahl der Positionen wird flexibel an die Marktsituation angepasst, bei einer mittel- bis langfristigen Haltedauer. Für die Entscheidungsfindung werden die technologischen Fortschritte der Unternehmen analysiert und das Potenzial bzw. die Wettbewerbsfähigkeit im Branchenvergleich bewertet. show more

