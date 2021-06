Wachstum Turnaround zykl.Aktien

Trading Idea

Es soll vorwiegend in Wachstumswerte, zyklische Werte und in den Tournaround investiert werden.

Als Basis für die Investitionsentscheidung sollen die nachfolgenden Leitlinien größtenteils Beachtung finden:

- Investition in fundamental günstige Aktien

- Im Branchenvergleich soll eine solide Bilanz, vor allem hinsichtlich hoher liquider Mittel und geringer Langzeitverbindlichkeiten, vorliegen

- Investition in Werte die bereits steigen - ggf. auch nur im kurzfristigen Horizont

Durch die genannte Orientierung im Investitionsansatz soll eine Krisienresistenz durch die gute Kapitalausstattung vorliegen, zudem soll durch ein gutes Momentum der Aktien zügig hohe Renditen erzielt werden. show more

