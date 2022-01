Comeback-Aktien

Trading Idea

In diesem wikifolio soll in Aktien investiert werden, die längere Zeit unter ihrem gleitenden Durchschnitt notiert haben und diese Trendlinie nach oben durchbrechen. Die Investitionsdauer soll von folgenden Indikatoren abhängen:

Der Wert befindet sich weiterhin über der Trendlinie, z.B. GD200 oder GD50.

Der Wert befindet sich oberhalb von Stop-Loss-Marken, die sukzessive nachgezogen werden sollen.

Das Anlageuniversum besteht aus allen Aktienmärkten.

Eine Überprüfung der Kriterien soll in der Regel wöchentlich erfolgen.

Das Risiko soll durch eine ausreichende Diversifikation (z.B. um die 20 Einzeltitel) begrenzt werden.

show more

This content is not available in the current language.