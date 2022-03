Value Strategie gegen Inflation

Trading Idea

Value Aktien sollten einen essentiellen Bestandteil eines ausgewogenen Depots einnehmen und sind gleichzeitig ein hervorragender Inflationsschutz. Der Fokus des Wikifolios liegt daher auf einer diversifizierten Auswahl an Einzelaktien, welche die folgenden 3 Kriterien erfüllen: (1) Starker Burggraben - Gerade in Zeiten steigender Inflation haben diese Unternehmen den Vorteil mit Preissteigerungen auf eigene Kostensteigerungen reagieren zu können. (2) Profitables Wachstum - Wachstum ist wichtig, aber nicht zu jedem Preis. In Zeiten steigender Zinsen setzen sich insbesondere Unternehmen mit profitablem Wachstum durch. (3) Shareholder Value - Gerade in Seitwärtsphasen des Marktes profitieren Aktionäre von Shareholder Value Maßnahmen wie einer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik, Aktienrückkaufprogrammen oder anderen wertgenerierenden Instrumenten.

Die genannten Kriterien dienen als Basisvorgaben für die Auswahl der Titel. Daneben werden weitere Faktoren, wie z. B. relative Bewertung ggü. Wettbewerbern und Branchenanalyse, in die individuelle Analyse einbezogen und dienen u. U. als Ausschlusskriterium. Eine branchenunabhängige Diversifikation ist eine zentrale Vorgabe im Investmentprozess. Ausgeschlossen werden allerdings Unternehmen mit klarem Fokus auf Rüstung, Glücksspiel und Tabak. Als eine angemessene Cashquote wird ein Portfolioanteil von maximal 20% angesehen. Eine Überprüfung aller Positionen im Hinblick auf die genannten Kriterien erfolgt monatlich. Ein Rebalancing der Gewichtungen findet grundsätzlich jährlich zum Jahresende statt, es sei denn eine Position nimmt kurzfristig einen deutlich zu hohen Anteil am Portfolio ein. show more

