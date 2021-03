Zukunftstrends und Innovationen

Trading Idea

Sehr geehrte Investoren,



dieses Portfolio zielt auf ein langfristiges Wachstum ab und es wird in die verschiedensten, meiner Ansicht nach, besten Zukunftsbranchen investiert.



Es sollen regelmäßig die Notenbankentscheidungen, Unternehmenskennzahlen, Branchenaussichten etc. betrachtet und analysiert werden.

Es wird primär in Aktien, Etfs und Edelmetalle investiert. Dabei wird auf eine breite Streuung zwischen aus meiner Sicht soliden Unternehmen, aber auch Wachstums- und Trendbranchen geachtet.



Als Beimischung können sämtliche ETPs, oder andere Produkte hinzugefügt werden. Diese sollten jedoch nicht 25% des Gesamtportfolios überschreiten.



Ein rebalancieren der Gewichtungen wird alle 6 Monate durchgeführt oder wenn die Gewichtungen meiner Ansicht nach zu stark abweichen.



Mit freundlichen Grüßen

Berkay

