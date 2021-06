Krypto-Aktien-Bond-Rotation

Trading Idea

Das wikifolio investiert mittels eines Rotationsmodells in die Asset-Klassen Kryptowährungen, Aktien und Anleihen. Für jede Asset-Klasse sind ein bis zwei liquide Underlyings vorgesehen, die ihren Anlagebereich möglichst gut repräsentieren und abbilden können. Insgesamt soll das Investitionsuniversum somit aus fünf bis sechs Werten in Form von ETFs bestehen. Das gesamte Kapital soll in zwei bis drei Werte zu gleichen Teilen investiert werden. Die Werte sollen über ein relative-Stärke-Modell ermittelt werden, alle zwei Wochen überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Kernidee der Handelsstrategie ist eine alternative Investition in Kryptowährungen. Durch die Rotation mittels der relativen Stärke kann in andere Anlageklassen gewechselt werden, wenn sich Kryptowährungen in einem Bärenmarkt befinden. Damit ist vorgesehen, der sehr hohen Volatilität einer Direktinvestition in Kryptowährungen entgegenzuwirken.

Alle Anlageklassen sollen möglichst in Euro-Werte investieren. Die Anlagedauer soll systembedingt eher kurzfristig sein. show more

This content is not available in the current language.