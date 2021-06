Logistics-Company

Trading Idea

In diesem Wikifolio soll in Unternehmen investiert werden, mit Schwerpunkt Logistik, E-Commerce und Cloudtechnology.

Durch eine breite Streuung in verschiedenen Ländern, soll der Risikofaktor sehr klein gehalten werden.

Durch die Aufnahme wachstumsstarke ETFs in das Wikifolios, ist eine gute Balance zwischen Chance/Risiko gewährleistet.

Dieses Wikifolio eignent sich als langfristige Investition. show more

