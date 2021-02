stark wachsende Branchen

Trading Idea

Das Wikifolio soll in Aktien günstig positionierter Unternehmen aus Branchen, die sich in einem starken Wachstumstrend befinden, investieren. Weitere Faktoren bei der Aktienauswahl sind Profitabilität, Burggraben und Bewertung des Unternehmens.

Es wird eine gleichmäßige Gewichtung der Positionen angestrebt, um von möglichst vielen Chancen gleichzeitig profitieren zu können und so das Rückschlagrisiko zu reduzieren.

Positionen sollen nur dann reduziert werden, wenn die Gewichtung zu hoch wird oder eine Underperformance erwartet wird.

Die Cashquote sollte in der Regel zwischen 5-20% liegen. show more

This content is not available in the current language.