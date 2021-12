Metaverse and Omniverse

Trading Idea

Dieses Wikifolio soll in dem Meta- und Omniverse nahen, aussichtsreichen Technologie-Unternehmen investieren. Der Anlageschwerpunkt wird daher voraussichtlich bei US-amerikanischen Technologie Unternehmen liegen, da es eher zu größeren Kooperation kommen wird, aufgrund der dort beheimateten vielen Software- und Internetunternehmen.



In diesem Wikifolio werden nur Aktien und ETFs gehandelt werden. Die Renditeerwartung sollte aus meiner Sicht durch eine gezielte Auswahl an innovativen Unternehmen, welche eine wichtige Rolle im Meta- bzw. Omniverse einnehmen könnten, begünstigt werden. Auf der Grundlage der Unternehmensleistung, Liquidtät, des projezierten Umsatzwachstums und des Managementteams sollten vor allem zukunftsträchtige Unternehmen zum Kauf vorgesehen werden. Der Schwerpunkt sollte dabei auf standfesten Unternehmen liegen, die nach einer Analyse sowohl vielversprechende Marktvorteile gegenüber anderen Wettbewerbern haben, sowohl auch unter dem Gesichtspunkt des "Growth Investing" grundsätzlich attraktiv sind.

Die beabsichtigte Haltedauer der einzelnen Beteiligungen wird je nach Entwicklung und Marktsituation unterschiedlich bewertet, wird aber grundsätzlich mittel- bis langfristig sein.

